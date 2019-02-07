Шведы заподозрили Россию в подготовке к полномасштабной войне

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Шведский институт оборонных исследований (FOI) подготовил доклад, в котором отмечается, что российская армия целенаправленно повышает свою боеготовность, то есть способность переходить от повседневной деятельности в условиях мира к военным действиям.

Авторы доклада также утверждают, что войска России перешли от штабных учений к маневрам на местности и не столь важно количество участвующего в военных учениях личного состава, сколь то, какие задачи они отрабатывают. «Россия готовится вести региональные войны, которые могут затянуться, например, против Китая или НАТО», — указано в документе.

В сентябре 2018 года Россия провела крупнейшие со времен распада СССР военные учения, в которых были задействованы около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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Тэги: российская армия война Россия-НАТО

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