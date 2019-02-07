Правительство и Нацбанк в январе выплатили по долгам 650 млн долларов
За первый месяц 2019 года на фоне значительных выплат по государственному долгу золотовалютные резервы Беларуси сократились на 2%.
На 1 февраля 2019 года, по предварительным данным, резервы составили 7 млрд 17,7 млн долларов в эквиваленте. За январь 2019 года золотовалютные резервы снизились на 139,9 млн сообщает
Как отмечает регулятор, снижение уровня резервов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 650 млн долларов.
За 2018 год Нацбанк на чистой основе уменьшил свои валютные обязательства на 1,1 млрд.
|На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составили 7 млрд 157,8 млн долларов и сократились на 2,2%, или на 157,7 млн.