На Полесье сгорел пенсионер

Пожилой мужчина погиб при пожаре в одноэтажном блочном доме на улице Молодежной в Маньковичах Столинского района.

По сообщению областного МЧС, в жилище находились двое мужчин: 52-х и 80-ти лет. Первый смог самостоятельно покинуть дом до прибытия спасателей. Второй погиб: его тело нашли на полу кухни.

На тушение пожара понадобилось около десяти минут. Огонь уничтожил отделку кухни, повредил имущество и потолочное перекрытие.

Причину возгорания пока не определили.