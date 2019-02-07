У могилевской предпринимательницы изъяли опасный для жизни товар

/ Общество
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Жительница областного центра незаконно продавала российскую стеклоомывающую жидкость.

Фото: УБЭП УВД

По сообщению областного УВД, сотрудники отдела БЭП Октябрьского РОВД и инспекции МНС изъяли 190 литров «незамерзайки», которая запрещена к ввозу и реализации в связи с содержанием метилового спирта в 580 раз выше нормы. Небольшого количества достаточно для того, чтобы полностью потерять зрение, а несколько десятков миллилитров приведут к летальному исходу.

Регистрации в качестве индивидуального предпринимателя женщина не имела, поэтому она торговала без чеков, документов и сертификатов на товар.
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Тэги: стеклоомывающая жидкость Беларусь-Россия инспекция МНС метиловый спирт Город: Могилев

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