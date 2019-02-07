Гомельский облсуд отменил решение о высылке украинца Сергея Проценко

Многодетный отец 10 лет жил в Беларуси, но в прошлом году отдел по гражданству и миграции Буда-Кошелевского РОВД, а затем и районный суд приняли решение выслать его из страны.

Судебная коллегия пришла к выводу, что решение районного суда является необоснованным, поскольку не учтены все факты, входящие в предмет доказывания по делу, сведения о личности Проценко, а также степень общественной опасности совершенных им административных правонарушений, сообщает TUT.by .

Инспектор ОГиМ Буда-Кошелевского РОВД, выступая в суде, отметила, что за 10 лет проживания в Беларуси у Проценко набралось более 10 административных правонарушений (штрафы за фликер, непристегнутый ремень безопасности в авто и т.д.). Также напомнила, что в 2016 году за появление в нетрезвом виде в общественном месте Проценко уже выписывали штраф.