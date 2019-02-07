Витебский областной суд вынес приговоры банде насильников и убийц
Двоим грозил расстрел.
Следствие установило 46 эпизодов преступной деятельности четверых бандитов из Полоцкого района, начиная с 1999 года. Они опаивали женщин алкоголем с добавлением психотропов, а затем насиловали. Одна из жертв умерла, ее тело закопали в карьере.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме с мая 2018 года, сообщает
Обвиняемые также должны компенсировать потерпевшим моральный ущерб — на общую сумму около 100 тысяч руб, из них 30 тысяч — матери умершей девушки.
Главарем банды и автором идеи использования медикаментов для усыпления женщин считают 52-летнего Александра Апенько. Его арестовали в конце 2016 года, затем установили еще троих участников группировки.
С жертвами мужчины знакомились на улице и добавлялиим в напитки антипсихотический препарат. Бесчувственных женщин везли в Новополоцк на квартиру к Апенько, где насиловали. В сентябре 2012 года одна из жертв насильников — несовершеннолетняя девушка, умерла. Ее тело закопали в песчаном карьере в Полоцком районе.