Витебский областной суд вынес приговоры банде насильников и убийц

Следствие установило 46 эпизодов преступной деятельности четверых бандитов из Полоцкого района, начиная с 1999 года. Они опаивали женщин алкоголем с добавлением психотропов, а затем насиловали. Одна из жертв умерла, ее тело закопали в карьере.

В центре — главарь банды Александр Апенько. Фото Сергея Серебро

Слушания по делу проходили в закрытом режиме с мая 2018 года, сообщает TUT.by . Сегодня Александр Апенько получил срок 22 года колонии строгого режима, Дмитрия Дерменжи приговорили к 12 годам, Ивана Серпутя — к 15, Анатолия Панфилова — к 3,5 года.

Обвиняемые также должны компенсировать потерпевшим моральный ущерб — на общую сумму около 100 тысяч руб, из них 30 тысяч — матери умершей девушки.

Главарем банды и автором идеи использования медикаментов для усыпления женщин считают 52-летнего Александра Апенько. Его арестовали в конце 2016 года, затем установили еще троих участников группировки.

С жертвами мужчины знакомились на улице и добавлялиим в напитки антипсихотический препарат. Бесчувственных женщин везли в Новополоцк на квартиру к Апенько, где насиловали. В сентябре 2012 года одна из жертв насильников — несовершеннолетняя девушка, умерла. Ее тело закопали в песчаном карьере в Полоцком районе.