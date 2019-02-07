Лукашенко похвалил Нацбанк за стабильный рубль

Президент встретился с главой Нацбанка Павлом Каллауром и констатировал спокойствие на финансовом рынке страны.

Фото: president.gov.by

«Мы постепенно выстраивали свою денежную систему, создавали свою денежную единицу. Сегодня уже никто не говорит, что она такая-сякая и не такая. Как бы нас кто-то там не подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент уточнил, что Каллаур и его коллеги заслужили благодарность за свою работу.

Глава государства призвал Нацбанк находить общий язык с руководством коммерческих банков и выстроить безопасную работу.