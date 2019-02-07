Для операции «Пассажир» привлекут ОМОН и военнослужащих

Планируется усиленное сопровождение поездов, отработка станций и остановочных пунктов по пути их следования с привлечением сотрудников ОМОН, военнослужащих, военизированной охраны и членов добровольной дружины БЖД.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, основные усилия будут направлены на пресечение любых нарушений общественного порядка, в том числе появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, фактов мелкого хулиганства и т.д.

В январе наблюдался рост с 7 до 12 зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, также возросло количество хулиганств и краж.