Последнее слово бывшего руководителя здравоохранения Гродненской области длилось полминуты

Приговор бывшему начальнику управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрею Стрижаку объявят 15 февраля.

Процесс по делу Стрижака начался 10 января в суде Центрального района Минска.

Стрижака обвиняют по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). Согласно обвинению, с 2014 года Стрижак получил взяток на сумму более 30 тысяч евро.

Гособвинитель Максим Чуприс запросил для него семь с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

7 февраля Стрижак выступил в суде с последним словом, которое длилось менее полминуты. Обвиняемый сказал, что раскаивается в содеянном, просит суд учесть его сотрудничество со следствием и явку с повинной.

Стрижак в суде признал вину частично, погасил ущерб в размере около 20 тысяч долларов. Также он передал государству средства, которые были найдены во время обыска — 1300 долларов и порядка 6 тыс. евро.