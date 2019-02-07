БАТЭ покинул седьмой футболист

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Чемпион Беларуси прекратил контракт по соглашению сторон с сербским защитником Николой Василевичем.

Фото: ФК БАТЭ

По сообщению пресс-службы клуба, Василевич пробыл в составе борисовчан с начала 2018 года, но из-за повреждений провел лишь пять матчей в чемпионате Беларуси и два в Кубке.

Накануне противостояния с «Арсеналом» в Лиге Европы и нового сезона БАТЭ покинуло еще шесть футболистов: Николай Сигневич, Михаил Гордейчук, Максим Володько, Денис Поляков, Неманья Милунович и Мирко Иванич.
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Тэги: БАТЭ Персона: Никола Василевич Николай Сигневич Михаил гордейчук Максим Володько Денис Поляков Неманья Милунович Мирко Иванич Город: Борисов

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