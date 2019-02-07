Александр Солодуха 1 мая даст концерт на стадионе «Динамо»

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1 мая на минском стадионе «Динамо» состоится концерт популярного белорусского исполнителя Александра Солодухи.

Программа называется «Александр Солодуха 6.0» и посвящена 60-летию певца, которое отмечалось 18 января.

По решению самого Солодухи, все билеты на его концерт поступили в продажу по одной цене — 2 рубля.

Начало концерта — в 15:00.

Таким образом, Александр Солодуха станет первым музыкантом, кто даст концерт на реконструированном стадионе «Динамо». Теперь арена вмещает чуть более 22 тысяч человек. 24 августа здесь ожидается концерт Макса Коржа.
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Тэги: белорусская музыка поп-музыка Персона: Макс Корж Александр Солодуха Город: Минск

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