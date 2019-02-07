81-летний житель Ивенца продал иностранцу ружье и купил себе гроб

До двух лет лишения свободы грозит 81-летнему жителю послелка Ивенец (Воложинский район), который продал свое охотничье ружье иностранцу.

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Пенсионер познакомился на местном рынке с жителем Смоленска, который поинтересовался, где можно купить охотничье ружье.

Белорус предложил ему cвой ИЖ-58, который у него был официально зарегистрирован, пишет mlyn.by .

На вырученные деньги пенсионер приобрел у него сапоги, а затем в магазине еще в магазине приобрел гроб и два креста.

Теперь поступку белорусу даст оценку суд, по приговору которого его могут упрятать за решетку.



