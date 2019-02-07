81-летний житель Ивенца продал иностранцу ружье и купил себе гроб

/ Происшествия
Просмотров: 125 Комментариев: 0

До двух лет лишения свободы грозит 81-летнему жителю послелка Ивенец (Воложинский район), который продал свое охотничье ружье иностранцу.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Пенсионер познакомился на местном рынке с жителем Смоленска, который поинтересовался, где можно купить охотничье ружье.

Белорус предложил ему cвой ИЖ-58, который у него был официально зарегистрирован, пишет mlyn.by.

На вырученные деньги пенсионер приобрел у него сапоги, а затем в магазине еще в магазине приобрел гроб и два креста.

Теперь поступку белорусу даст оценку суд, по приговору которого его могут упрятать за решетку.

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ружье гроб пенсионеры Город: Ивенец

Другие материалы на эту тему:

«Молодежь развлекается, и слава богу». Что пенсионеры думают о песне Despacito?

«Молодежь развлекается, и слава богу». Что пенсионеры думают о песне Despacito?

Лукашенко положил глаз на жилье стариков

Лукашенко положил глаз на жилье стариков

В Беларуси уменьшается размер пенсий

В Беларуси уменьшается размер пенсий

Работать некому. Надо поднимать пенсионный возраст

Работать некому. Надо поднимать пенсионный возраст