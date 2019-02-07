Беларусь попадет под фронтальный раздел

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В последний день рабочей недели погоду на территории нашей страны ночью будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Днем, по прогнозам синоптиков, скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков ночью не предвидится. А вот днем в некоторых регионах выпадет мокрый снег.

Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северу – порывистый.

Ночью термометр покажет минимальное значение на уровне -9°С. Максимально днем воздух прогреется до +5°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.
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Тэги: погода

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