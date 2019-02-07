Из-за морозов изменено расписание этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

7 февраля в канадском Кэнморе стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Однако холодная погода внесла изменения в программу этапа.

Фото biathlonworld.com

Перенесено время начала индивидуальных гонок у мужчин и женщин, а также сокращены дистанции.

Мужчины пробегут 15 км вместо 20 км, а женщины — 12,5 км вместо 15 км. Штрафное время за каждый промах будет сокращено с 60 до 45 секунд.

Кроме того, запланированные на субботу, 9 февраля, масс-старты заменены на спринтерские гонки, сообщает biathlon.by .

Новое расписание этапа Кубка мира



(время — белорусское, трансляции планирует телеканал «Беларусь 5»):

7 февраля, 22:20 — мужчины, индивидуальная гонка

8 февраля, 00:55 — женщины, индивидуальная гонка

8 февраля, 22:30 — мужчины, эстафета

9 февраля, 00:45 — женщины, эстафета

9 февраля, 21:00 — мужчины, спринт

10 февраля, 00:00 — женщины, спринт

В составе команды Беларуси на этапе в Кэнморе выступят: мужчины — Роман Елётнов, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Дмитрий Лазовский; женщины — Дарья Юркевич, Анна Сола, Елена Кручинкина, Арина Яборова и Инна Костюченко.

Индивидуальные гонки побегут Елётнов, Воробей, Кривок и Юркевич, Сола, Костюченко.