Из-за морозов изменено расписание этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе
7 февраля в канадском Кэнморе стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Однако холодная погода внесла изменения в программу этапа.
Перенесено время начала индивидуальных гонок у мужчин и женщин, а также сокращены дистанции.
Мужчины пробегут 15 км вместо 20 км, а женщины — 12,5 км вместо 15 км. Штрафное время за каждый промах будет сокращено с 60 до 45 секунд.
Кроме того, запланированные на субботу, 9 февраля, масс-старты заменены на спринтерские гонки, сообщает
Новое расписание этапа Кубка мира
(время — белорусское, трансляции планирует телеканал «Беларусь 5»):
7 февраля, 22:20 — мужчины, индивидуальная гонка
8 февраля, 00:55 — женщины, индивидуальная гонка
8 февраля, 22:30 — мужчины, эстафета
9 февраля, 00:45 — женщины, эстафета
9 февраля, 21:00 — мужчины, спринт
10 февраля, 00:00 — женщины, спринт
В составе команды Беларуси на этапе в Кэнморе выступят: мужчины — Роман Елётнов, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Дмитрий Лазовский; женщины — Дарья Юркевич, Анна Сола, Елена Кручинкина, Арина Яборова и Инна Костюченко.
Индивидуальные гонки побегут Елётнов, Воробей, Кривок и Юркевич, Сола, Костюченко.
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