В Пуховичском районе бесследно исчез сторож сельхозпредприятия
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В Пуховичском районе милиция ведет поиск пропавшего жителя городского поселка Руденск Анатолия Синькевича.
47-летний мужчина с вечера первого февраля ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Его мобильный телефон не отвечает.
В милиции подчеркнули, что ранее он из дома не уходил.
Был одет в черную вязаную шапку, синюю куртку с надписью «Охрана» на левом рукаве, оранжевый комбинезон, свитер и черные кирзовые сапоги.
Если вы узнали по фото мужчину и знаете о его местонахождении, милиция просит позвонить по следующим телефонам:
- +373 1713 35548;
- +373 1713 35534;
- +373 29 6356249;
- 102.