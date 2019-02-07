В Пуховичском районе бесследно исчез сторож сельхозпредприятия

/ Происшествия
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В Пуховичском районе милиция ведет поиск пропавшего жителя городского поселка Руденск Анатолия Синькевича.

47-летний мужчина с вечера первого февраля ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Его мобильный телефон не отвечает.

В милиции подчеркнули, что ранее он из дома не уходил.

Был одет в черную вязаную шапку, синюю куртку с надписью «Охрана» на левом рукаве, оранжевый комбинезон, свитер и черные кирзовые сапоги.

Если вы узнали по фото мужчину и знаете о его местонахождении, милиция просит позвонить по следующим телефонам:

  • +373 1713 35548;
  • +373 1713 35534;
  • +373 29 6356249;
  • 102.
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Тэги: пропал человек Город: Руденск

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