В одной из деревень Добрушского района из дома культуры вынесли все радиаторы отопления

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С заявлением о хищении чугунных радиаторов отопления из бывшего дома культуры в деревне Тереховка в милицию обратилась нынешняя владелица здания — индивидуальный предприниматель из Добруша.

Здание она использует для своего бизнеса. Когда женщина в очередной раз приехала в Тереховку, то обнаружила, что дверь взломана, а из здания похищены 24 секции чугунных радиаторов отопления.

Подозреваемые в хищении были задержаны 6 февраля. Один из них оказался местным жителем. Он признался в краже и рассказал, что радиаторы он и его знакомые выносили в течение нескольких дней, причем делали это в светлое время суток. Часть похищенного успели продать или сдать на металлолом.

Всего за кражу радиаторов отопления задержаны четыре человека, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до четырех лет лишения свободы каждому, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: кража батарея отопления Город: Добруш

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