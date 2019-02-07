В одной из деревень Добрушского района из дома культуры вынесли все радиаторы отопления

С заявлением о хищении чугунных радиаторов отопления из бывшего дома культуры в деревне Тереховка в милицию обратилась нынешняя владелица здания — индивидуальный предприниматель из Добруша.

Здание она использует для своего бизнеса. Когда женщина в очередной раз приехала в Тереховку, то обнаружила, что дверь взломана, а из здания похищены 24 секции чугунных радиаторов отопления.

Подозреваемые в хищении были задержаны 6 февраля. Один из них оказался местным жителем. Он признался в краже и рассказал, что радиаторы он и его знакомые выносили в течение нескольких дней, причем делали это в светлое время суток. Часть похищенного успели продать или сдать на металлолом.