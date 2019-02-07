В прошлом году белорусские суды оправдали всего 80 человек из почти 44 тысяч

/ Общество
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В 2018 году в производстве судов находилось 43 620 уголовных дел. По результатам судебных разбирательств осуждено 40 612 граждан. Оправдательные приговоры вынесены в отношении 80 граждан (0,2%).

Основными поводами для оправдания стали отсутствие в деяниях состава преступления либо недоказанность участия в его совершении.

По обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека оправданы 32 (из них двое — по обвинению в убийстве), личной свободы, чести и достоинства — 13, собственности и порядка осуществления экономической деятельности — 10.

Такие данные опубликованы на сайте Верховного суда.
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Тэги: правосудие оправдательный приговор

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