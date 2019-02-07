Министр здравоохранения: количество жалоб растет как снежный ком

Каждая жалоба на учреждение здравоохранения в вышестоящую инстанцию должна восприниматься как чрезвычайное происшествие.

Об этом заявил министр здравоохранения Валерий Малашко 7 февраля на коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщает БелаПАН .

По словам министра, почти 36% жалоб в Минздрав — от жителей столицы. Наблюдается значительный рост обращений не только в министерство, но и в Администрацию президента, Совет министров. «И количество их растет как снежный ком», — сказал Малашко.

Глава Минздрава отметил, что руководителям на местах необходимо проанализировать доступность руководства учреждений здравоохранения для населения, пациентов.

«Прием граждан главным врачом, его заместителем, главной медицинской сестрой должен быть ежедневным. Мы должны обеспечить полную доступность руководителей структурных подразделений, заведующих отделений для общения не только с пациентом, но и его родственниками», — сказал он.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко отметил, что наибольшее количество обращений поступило на работу 4-й больницы, 4-й детской больницы и 23-й поликлиники.