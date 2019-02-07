В Минске изменят систему премирования медработников

Система премирования работников здравоохранения столицы будет пересмотрена, заявил на коллегии городского комитета по здравоохранению заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Фото носит иллюстративный характер

По его словам, соответствующее решение горисполкома было принято 7 февраля. «Будут выделены отдельные стимулирующие параметры для руководителей бюджетных организаций, за выполнение которых они будут получать заработную плату и премию», — сказал чиновник.

Документ, отметил он, учитывает выполнение показателей социально-экономического развития, энергосбережения, отсутствие долгов за отчетный период, рост доходов от внебюджетной деятельности.

«Каждому выполненному показателю будет соответствовать определенный пропорциональный процент премирования, который будет влиять на общий доход руководителя, — сообщил Цуран. — Подход жесткий, но справедливый. Руководитель, по моему мнению, обязан развивать свое учреждение».

Он подчеркнул, что 2019 год должен стать переломным в плане экономии бюджетных средств во всех сферах экономики, в том числе в здравоохранении города.

«Об этом уже говорилось при моем назначении, на совещании у президента с активом Минска. Тема экономии должна стать заглавной по крайней мере на 2019 год, переломный для города. Как говорил председатель горисполкома, мы в отдельных направлениях должны переболеть. Траты, к которым привыкли из года в год, из пятилетки в пятилетку относить на бюджет Минска, в текущем году будут сильно пересмотрены», — сказал замглавы Мингорисполкома.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко отметил, что каждый пятый рубль, заработанный в городе, идет в здравоохранение и это накладывает повышенные обязательства.

Самая затратная статья бюджета в здравоохранении в абсолютной сумме — заработная плата с начислениями. По этой статье расходы увеличились на 62,5 млн рублей, а удельный вес статьи в структуре вырос с 48% до 50,5%.

«В очередной раз обращаю внимание руководителей на важность обеспечения прозрачности и справедливости премирования», — заявил Малышко.

Он отметил, что размер средней заработной платы — один из основных факторов, влияющих на кадровую ситуацию в системе.

«Вопросы кадрового обеспечения являются неотъемлемой частью государственной политики в области здравоохранения, а медицинские кадры рассматриваются в качестве главного отраслевого ресурса», — сказал глава комитета.

Малышко сообщил, что зарплата работникам здравоохранения в 2018 году выплачивалась без задержек и в полном объеме. Средняя зарплата за минувший год в этой сфере составила 878,6 рубля, у врачей — 1.205 рублей, медсестер — 882, прочего персонала — 690. По сравнению с началом 2018 года она выросла на 25,7%.