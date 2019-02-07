Фотофакт. Семашко вручил Сурикову орден Почета

В деловом и культурном комплексе белорусского посольства в Москве прошла церемония вручения ордена Почета бывшему послу РФ в Минске награду передал глава дипмиссии нашей страны Владимир Семашко.

Фото посольства Беларуси в РФ

Белорусский посол подчеркнул, что Суриков является «последовательным и активным сторонником укрепления всего спектра белорусско-российского сотрудничества, развития союзного строительства и интеграционного взаимодействия, всемерно способствовал развитию связей между регионами двух стран».

«Я очень благодарен республике и лично президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко за признание моих заслуг на дипломатической ниве», — заявил в ответном слове бывший посол РФ.