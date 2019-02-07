Семашко рассказал, чего ждет от встречи Лукашенко и Путина

По словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, на предстоящей 13 февраля в Сочи встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, будет обсуждаться «порядок и направления работы белорусско-российской рабочей группы по интеграции, созданной решением глав государств».

В то же время, отметил дипломат, не следует совмещать два направления белорусско-российского взаимодействия.

«Одно из них — работа этой группы и выработка определенных рекомендаций, — сказал Семашко. — И только потом принятие определенных стратегических решений. А параллельно — второе — надо решать те вопросы, которые актуальны сегодня».

Посол отметил, что считает конструктивными предыдущие переговоры двух президентов, которые прошли накануне Нового года.

Он считает, что новая встреча глав государств принесет решения по актуальным темам белорусско-российского взаимодействия, сообщает посольство Беларуси в РФ.