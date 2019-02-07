Под Рогачевом на пожаре погиб мужчина

На пожаре в деревне Тихиничи (Рогачевский район) сегодня днем погиб 37-летний мужчина.

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Неизвестный проник в чужое жилище и был обнаружен хозяйкой, постоянно проживающей в другом доме.

Женщина прибежала к дому, узнав о пожаре от соседей. Она, увидев человека без сознания, попыталась вынести его на улицу, но не смогла.

Прибывшие к месту вызова спасатели вынесли мужчину на улицу и попытались откачать, но реанимационные мероприятия успехом не увенчались – приехавшая бригада «скорой» констатировала смерть.