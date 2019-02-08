Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

В связи с сильными морозами программа этапа претерпела изменения. В частности, была сокращена протяженность индивидуальных гонок: у мужчин с 20 км до 15 км, у женщин — с 15 км до 12,5 км. Штрафное время за каждый промах также сократили — с 1 минуты до 45 секунд.

Йоханнес Бё оказался одним из трех среди 95 принявших участие в гонке биатлонистов, кто не допустил ни одного промаха. Кроме того, Бё-младший показал хорошую скорость.

Его преимущество перед занявшим второе место партнером по команде Ветле Шостадом Кристиансеном составило 2 мин. 10,2 секунды. У Кристиансена два промаха.

Третье место также с двумя промахами занял россиянин Александр Логинов, проигравший Йоханнесу Бё 2 мин. 41 секунду.

Белорусские биатлонисты гонку провалили. Лучшим из трех стал Максим Воробей, с семью промахами занявший 84-е место (+8:55,5), Виктор Кривко стал 85-м (4; +8:55,9), Роман Елётнов — 88-м (9; +9:39,5).

7 февраля в Кэнморе состоится также женская индивидуальная гонка. 8 февраля пройдут эстафеты.
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Тэги: биатлон Персона: Йоханнес Бё Александр Логинов Максим Воробей Роман Елётнов Виктор Кривко Ветле Шостад Кристиансен Город: Кэнмор

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