ГАИ расставила ловушки на лихачей

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Госавтоинспекция в последний день рабочей недели продолжит борьбу с нарушителями скоростных режимов.

Так, в частности, на дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля. В Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:

  • 07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 67;
  • 08:00-19:00. Трасса М4, Могилевский район (181+800);
  • 08:00-19:00. Дорога Р123, Горецкий район (105+100);
  • 08:00-19:00. Трасса М8, Могилевский район (262+170);
  • 09:00-16:00. Брест, улица Московская, 219;
  • 09:00-21:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (42+780);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-6, Пинский район, населенный пункт Морозовичи (109+890);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево (12+410);
  • 16:00-21:00. Брест, прспект Машерова, 64.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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Тэги: ГАИ

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