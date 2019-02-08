ГАИ расставила ловушки на лихачей

Госавтоинспекция в последний день рабочей недели продолжит борьбу с нарушителями скоростных режимов.

Так, в частности, на дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля. В Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 67;

08:00-19:00. Трасса М4, Могилевский район (181+800);

08:00-19:00. Дорога Р123, Горецкий район (105+100);

08:00-19:00. Трасса М8, Могилевский район (262+170);

09:00-16:00. Брест, улица Московская, 219;

09:00-21:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);

09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (42+780);

09:00-21:00. Дорога Р-6, Пинский район, населенный пункт Морозовичи (109+890);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево (12+410);

16:00-21:00. Брест, прспект Машерова, 64.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: