На пожаре в Кобринском районе погибла пенсионерка

Трагедия произошла в четверг вечером в деревне Легаты (Кобринский район).

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Как стало известно Naviny.by , пожар произошел в частном деревянном доме на улице Центральной.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили на полу в комнате 65-летнюю хозяйку жилища.

Всего, по данным МЧС, за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло произошли 14 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых были уничтожены два строения и одна единица техники.

На пожарах погибли два человека, спасены два человека; травмы разной степени тяжести получили четыре человека.