На пожаре в Кобринском районе погибла пенсионерка
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Трагедия произошла в четверг вечером в деревне Легаты (Кобринский район).
Как стало известно
Прибывшие по вызову спасатели обнаружили на полу в комнате 65-летнюю хозяйку жилища.
Всего, по данным МЧС, за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло произошли 14 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых были уничтожены два строения и одна единица техники.
На пожарах погибли два человека, спасены два человека; травмы разной степени тяжести получили четыре человека.