Белорусы заняли 4-е место в командном турнире на ЧМ по фристайлу

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«Деревянную», как говорят в спорте, медаль завоевали белорусские лыжные акробаты в командном турнире на чемпионате мира по фристайлу, который проходит в американском Дир-Вэлли.

Фото FIS Freestyle Skiing

Первый этап соревнований принес белорусскому трио (Александра Романовская, Антон Кушнир, Максим Густик) третью строчку:

  1. Россия — 286,24 балла;
  2. Швейцарией — 279,45;
  3. Беларусь — 273,94.

Финальные выступления отодвинули белорусов на обиднее четвертое место:

  1. Швейцария — 303,08;
  2. Китай — 297,82;
  3. Россия — 296,74;
  4. Беларусь — 272,15.

Ранее Naviny.by писали, что Александра Романовская завоевала золотую медаль в лыжной акробатике. Спортсменку с победой поздравил Александр Лукашенко.
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Тэги: фристайл Персона: Александра Романовская Антон Кушнир Максим Густик Город: Дир-Вэлли

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