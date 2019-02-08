Белорусы заняли 4-е место в командном турнире на ЧМ по фристайлу

«Деревянную», как говорят в спорте, медаль завоевали белорусские лыжные акробаты в командном турнире на чемпионате мира по фристайлу, который проходит в американском Дир-Вэлли.

Фото FIS Freestyle Skiing

Первый этап соревнований принес белорусскому трио (Александра Романовская, Антон Кушнир, Максим Густик) третью строчку:

Россия — 286,24 балла; Швейцарией — 279,45; Беларусь — 273,94.

Финальные выступления отодвинули белорусов на обиднее четвертое место:

Швейцария — 303,08; Китай — 297,82; Россия — 296,74; Беларусь — 272,15.