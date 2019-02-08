Белорусы заняли 4-е место в командном турнире на ЧМ по фристайлу
«Деревянную», как говорят в спорте, медаль завоевали белорусские лыжные акробаты в командном турнире на чемпионате мира по фристайлу, который проходит в американском Дир-Вэлли.
Первый этап соревнований принес белорусскому трио (Александра Романовская, Антон Кушнир, Максим Густик) третью строчку:
- Россия — 286,24 балла;
- Швейцарией — 279,45;
- Беларусь — 273,94.
Финальные выступления отодвинули белорусов на обиднее четвертое место:
- Швейцария — 303,08;
- Китай — 297,82;
- Россия — 296,74;
- Беларусь — 272,15.
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