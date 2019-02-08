В Беларуси проверили действия дежурных сил ПВО и военной авиации

В соответствии с замыслом комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Беларуси проведена оценка действий усиленного состава дежурных сил по противовоздушной обороне и части сил военной авиации.

«Дежурные силы по противовоздушной обороне были проверены полетами контрольных целей, — сообщает Минобороны. — В ходе проверки оценены навыки должностных лиц боевых расчетов, командных пунктов всех степеней по управлению подчиненными подразделениями при выполнении ими поставленных задач, а также действия дежурных расчетов зенитных ракетных и радиотехнических подразделений, экипажей воздушных судов авиационных воинских частей ВВС и войск ПВО».

Как отмечает оборонное ведомство, личный состав показал высокий уровень подготовки. Подразделения радиолокационных станций радиотехнических войск своевременно обнаруживали условных нарушителей воздушного пространства, обеспечивали необходимой информацией расчеты зенитных ракетных комплексов, которые успешно их уничтожили. Поставленные задачи, в том числе в ночных условиях, успешно выполнили и подразделения авиации, отработав перехваты условных нарушителей воздушного пространства.

После выполнения поставленных задач подразделения ВВС и войск ПВО возвратились в пункты постоянной дислокации.

Также Минобороны информирует, что «для обеспечения выполнения задач тыловыми подразделениями приступили к поставке мобилизационных ресурсов военные комиссариаты Брестской области».

В настоящее время в подразделения, привлекаемые к проверке, призвано из запаса около 1 тысячи военнообязанных и поступило 20 единиц техники из государственных органов и организаций.

С уже призванным из запаса личным составом проводятся мероприятия боевого слаживания, а также тактико-специальные занятия, занятия по предметам боевой подготовки. Кроме того, осуществляется комплекс мероприятий по снятию вооружения и техники с хранения.

Подразделения 6-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад продолжают выполнять учебно-боевые задачи в назначенных районах.

Ряд воинских частей и подразделений, успешно выполнив поставленные задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает оборонное ведомство.