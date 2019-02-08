За сутки ГАИ за нарушение ПДД задержала более 1 тыс. пешеходов
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Кроме автомобилистов в Беларуси активно нарушают Правила дорожного движения и пешеходы. Такие данные приводит Госавтинспекция.
Так, в частности, только за минувшую среду в Беларуси были задержаны и привлечены к ответственности 1078 пешеходов, треть из которых за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 96 пешеходов находились в состоянии опьянения.
Попались на нарушениях и автомобилисты:
- за пьяное вождение – 30 водителей;
- за превышение скорости – 380;
- бесправников – 88;
- не пристегнутых ремнями безопасности – 388 водителей и пассажиров.