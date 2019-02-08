Умер народный артист Сергей Юрский
В российской столице на 84-м году ушел из жизни замечательный советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Скорбную новость для поклонников таланта актера
Ранее
Параллельно он снимается в кино и выступает на эстраде. Читает рассказы Чехова, Зощенко, прозу Гоголя, Бабеля, Шукшина, поэзию Пушкина, Пастернака, Мандельштама. И залы на его концертах всегда полны.
Но Юрскому хочется большего — он мечтает о режиссуре и сам начинает ставить спектакли, становится актером и режиссером Театра имени Моссовета. Здесь он ставит «Тему с вариациями» для Плятта, а для Раневской — пьесу Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». С годами перечень постановок Юрского растет.
Увеличивается и список фильмов с его участием. Самые любимые — «Время, вперед!» и «Республика ШКИД», «Золотой теленок» и «Король-олень», «Место встречи изменить нельзя» и «Любовь и голуби». В последнее время актер снялся в экранизации «Отцов и детей» в роли отца Базарова и в картине Андрея Хржановского «Полторы комнаты», где ему досталась роль отца Иосифа Бродского.
Юрский по-прежнему выступает с творческими вечерами и ездит на гастроли. А еще он пишет книги.
«Я по профессии — актер, игрец», — утверждает Юрский. У его товарищей по творческому цеху иное мнение. Они убеждены, что Юрский себя недооценивает, называя его «знаком качества». Потому что он никогда не плывет по течению. «Именно таким, как Юрский, и должен быть артист в высоком значении этого слова», уверены коллеги.
Сергей Юрский отмечен многими профессиональными наградами. У него есть премия «Кинотавра», «Ника», «Звезда театрала». Он удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства, премии правительства России в области культуры, имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.