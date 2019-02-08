Умер народный артист Сергей Юрский

В российской столице на 84-м году ушел из жизни замечательный советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Кадр из фильма «Золотой теленок»

Скорбную новость для поклонников таланта актера сообщили в театре Моссовета, в котором Юрский служил на протяжении сорока последних лет.

Ранее Nаviny.by , напомним, писали, что Сергей Юрский родился в Ленинграде, в артистической семье. Но поначалу пошел учиться на юридический факультет Ленинградского университета. Однако гены, похоже, взяли свое, и он в результате окончил Ленинградский театральный институт. Потом в течение 20 лет был ведущим актером одного из лучших театров страны — легендарного БДТ под руководством Георгия Товстоногова. Блистательно сыграл там Чацкого в «Горе от ума», Тузенбаха в «Трех сестрах», Генриха IV, Мольера и Фарятьева.

Параллельно он снимается в кино и выступает на эстраде. Читает рассказы Чехова, Зощенко, прозу Гоголя, Бабеля, Шукшина, поэзию Пушкина, Пастернака, Мандельштама. И залы на его концертах всегда полны.

Но Юрскому хочется большего — он мечтает о режиссуре и сам начинает ставить спектакли, становится актером и режиссером Театра имени Моссовета. Здесь он ставит «Тему с вариациями» для Плятта, а для Раневской — пьесу Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». С годами перечень постановок Юрского растет.

Увеличивается и список фильмов с его участием. Самые любимые — «Время, вперед!» и «Республика ШКИД», «Золотой теленок» и «Король-олень», «Место встречи изменить нельзя» и «Любовь и голуби». В последнее время актер снялся в экранизации «Отцов и детей» в роли отца Базарова и в картине Андрея Хржановского «Полторы комнаты», где ему досталась роль отца Иосифа Бродского.

Юрский по-прежнему выступает с творческими вечерами и ездит на гастроли. А еще он пишет книги.

«Я по профессии — актер, игрец», — утверждает Юрский. У его товарищей по творческому цеху иное мнение. Они убеждены, что Юрский себя недооценивает, называя его «знаком качества». Потому что он никогда не плывет по течению. «Именно таким, как Юрский, и должен быть артист в высоком значении этого слова», уверены коллеги.

Сергей Юрский отмечен многими профессиональными наградами. У него есть премия «Кинотавра», «Ника», «Звезда театрала». Он удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства, премии правительства России в области культуры, имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.