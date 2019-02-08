Как спасти проблемные регионы

Темой ближайшего заседания Совета по развитию предпринимательства станет активизация деловой активности в проблемных регионах, говорится в сообщении этого консультативного органа.

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«Анализ практики соседних стран, относительно недавно вставших на путь рыночных реформ, но уже достигших серьезных успехов в развитии частного сектора экономики, свидетельствует, что активизация предпринимательской деятельности в экономически проблемных регионах обеспечивается двумя путями», — отмечается в сообщении.

По мнению экспертов консультативного органа, первый путь предполагает выращивание «домашних» субъектов бизнеса и в качестве обязательного условия включает выработку и реализацию системы мер по стимулированию и поддержке деловой инициативы местного населения.

«Это является ключевым моментом в обеспечении занятости, повышении качества и уровня комфорта среды для проживания. Катализатором подобных процессов могло бы стать создание на базе действующих в регионах научных учреждений деловых центров, генерирующих бизнес-модели, апробирующие и сопровождающие их внедрение», — считают эксперты Совета по развитию предпринимательства.

Они обращают внимание, что Биотехнологический центр Полесского государственного университета, выступающий в качестве кластерной организации инновационно-промышленного кластера зеленой экономики «Полесье», может стать примером для подражания.

Второй путь, отмечают эксперты, активизации экономической активизации предпринимательской деятельности в регионах может быть возможен в случае «деловой интервенции».

«То есть продвижение сложившегося среднего и крупного бизнеса в регионы посредством его диверсификации, развития франчайзинга, аутсорсинга, субконтрактации, а также посредством размещения торговыми сетями заказов на производство продукции собственной торговой марки», — считают эксперты консультативного органа.

Конкретные шаги по реализации перечисленных подходов планируется обсудить на ближайшем заседании Совета по развитию предпринимательства.

Ближайшее заседание Совета по развитию предпринимательства планируется провести в феврале. Точная дата пока не определена, пояснили БелаПАН в консультативном органе.