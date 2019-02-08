В «Раубичах» ожидается переполох

В пятницу-воскресенье на базе Республиканского центра олимпийской подготовки «Раубичи» пройдут финалы республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер».

В этой связи, предупреждает Госавтоинспекция, изменены места стоянки автомобилей:

парковка с тыльной стороны РЦОП «Раубчи» вблизи футбольных полей – 300 машиномест;

стоянка на строящемся участке автодороги Р-80 Слобода – Паперня в деревне Околица.

Кроме этого, движение грузовых автомобилей по автодороге Р-80 будет ограничено на участке 1-15 км от Мемориального комплекса «Курган Славы» до деревни Острошицкий Городок.

Соревнования проходят под патронажем Президентского спортивного клуба в трех возрастных группах.