В «Раубичах» ожидается переполох
В пятницу-воскресенье на базе Республиканского центра олимпийской подготовки «Раубичи» пройдут финалы республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер».
В этой связи, предупреждает Госавтоинспекция, изменены места стоянки автомобилей:
- парковка с тыльной стороны РЦОП «Раубчи» вблизи футбольных полей – 300 машиномест;
- стоянка на строящемся участке автодороги Р-80 Слобода – Паперня в деревне Околица.
Кроме этого, движение грузовых автомобилей по автодороге Р-80 будет ограничено на участке 1-15 км от Мемориального комплекса «Курган Славы» до деревни Острошицкий Городок.
Соревнования проходят под патронажем Президентского спортивного клуба в трех возрастных группах.