Ночью из общежития МГЛУ был эвакуирован 1141 студент

1141 студент, каждый третий из которых – иностранец, был эвакуирован сегодня ночью из общежития (проспект Машерова, 60) Минского государственного лингвистического университета.

«При проведении разведки на первом этаже тринадцатиэтажного здания общежития в мусороприемной камере произошло загорание пластикового мусорного контейнера на площади 2 кв. метра и тление мусора в шахте мусоропровода с первого по тринадцатый этаж», - сообщили спасатели.

Среди эвакуированных 48 несовершеннолетних и 341 студент иностранных государств (в том числе 14 несовершеннолетних). Возгорание было ликвидировано в течение 10 минут. После проветривания помещений студенты вернулись в свои комнаты.

Всего, по данным МЧС, за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло произошли 14 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых были уничтожены два строения и одна единица техники.

На пожарах погибли два человека, спасены два человека; травмы разной степени тяжести получили четыре человека.