Убившего милиционера сельчанина отправили в психбольницу строгого режима

Брестский областной суд 8 февраля на выездном заседании в Ивацевичах вынес решение по делу об убийстве сотрудника милиции и покушении на убийство еще двух правоохранителей.

Напомним, Naviny.by писали, что 17 августа в деревне Бобровичи (Ивацевичский район) произошло ЧП, в результате которого был убит 42-летний участковый инспектор, а его 33-летний коллега получил ранение.

Убийца забаррикадировался в доме и категорически отказывался сдаться. Более того, он угрожал переговорщикам, что вновь откроет огонь, если кто-то попытается к нему приблизиться.

В результате успешно проведенной бойцами ОМОНа спецоперации стрелявший был обезврежен и задержан. Изначально сообщалось, что ему грозит смертная казнь.

Как сообщил старший прокурор отдела облпрокуратуры Геннадий Бурый, поддерживавший гособвинение по делу, суд освободил от уголовной ответственности мужчину за совершение в состоянии невменяемости общественно опасного деяния, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 139 УК (убийство) и ч. 1 ст. 14, п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц) УК.

Подсудимого приговорили к принудительному лечению в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.

В настоящее время он содержится в следственном изоляторе. Рассмотрение дела проходило без его участия.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.