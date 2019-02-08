13 лет колонии грозит минчанину, задержанному за изготовление детской порнографии

До тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит минчанину, задержанному по подозрению в изготовлении детской порнографии – ему предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 343-1 УК.

В настоящее время задержанный 40-летний минчанин находится в следственном изоляторе.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, фигуранта задержали утром 5 февраля. Из его квартиры изъяли компьютерную технику, а также электронные носители с информацией.

В 2017 году он создавал сценарии фильмов порнографического содержания с участием пятилетнего ребенка. Сами видеоролики снимали два жителя Украины.