Задержаны подозреваемые в убийстве новорожденного

Дело об убийстве в 2015 году в Барановичах новорожденного может быть раскрыто – правоохранителями задержаны подозреваемые.

Фото Следственного комитета

Страшную находку 10 июня 2015 года в мусорном контейнере обнаружила рабочая Барановичского ЖКХ на улице Рагули.

В ходе расследования дела, эксперты выделили генотип ребенка и матери, которые были направлены в базу для сверки и постановки на учет. Однако совпадений получено не было.

В последующем сотрудниками уголовного розыска в ходе работы по установлению лиц, причастных к совершению грабежа, были отобраны биологические образцы у 47-летнего мужчины. Они были переданы экспертам, которые установили совпадение генотипа мужчины с генотипом убитого ребенка.

«При проведении дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что в период, соответствующий дате смерти ребенка, мужчина сожительствовал с женщиной 1981 года рождения, — сообщает СК. — В результате проведения экспертных исследований было установлено, что именно эти женщина и мужчина являются родителями убитого ребенка. В настоящее время они оба задержаны. Расследование уголовного дела продолжается».