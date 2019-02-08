В Беларуси рассматривается вопрос о создании аэропорта для лоукостера

/ Общество
Просмотров: 280 Комментариев: 0

В Беларуси рассматривается вопрос создания базового аэропорта для лоукост-компаний, которые можно привлечь в страну. Находиться он будет в одном из областных центров, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко 7 февраля в рамках итоговой коллегии ведомства.

Фото с сайта Traveling.by носит иллюстративный характер

В Беларуси сейчас большое внимание уделяется развитию областных аэропортов, отметил министр. «Основной упор идет на развитие региональных аэропортов с точки зрения привлечения туда и чартерных рейсов, и регулярных, — приводит слова Авраменко пресс-служба правительства. — Сейчас мы прорабатываем вопрос базового областного аэропорта для лоукост-компаний, которые в последующем могут прийти в Беларусь».

Вопрос с выбором региона пока не решен. «Однако в первую очередь лоукосты придут в областные аэропорты — это наш подход по работе с ними», — подчеркнул Авраменко.

В аэропорту «Домодедово» самолет врезался в фонарь

Министр также сообщил о завершении работ по реконструкции Брестского аэропорта. «Сегодня он готов к работе», — сказал Авраменко. Воздушная гавань, по его словам, теперь способна принимать целый ряд современных судов, в том числе Boeing 767.

Как сообщал БелаПАН, в департаменте по авиации Минтранса констатируют, что в вопросе прихода в Беларусь лоукост-авиакомпаний дальше переговорного периода дело пока не идет. Для прихода бюджетных авиаперевозчиков необходим определенный постоянный поток пассажиров, есть также вопросы по ценовой политике аэропортов и возможных дотациях.

«Честно скажу, фактически общение со многими перевозчиками проходит в тех же формулировках, которые были в ответах (ответы WizzAir и RyanAir. — БелаПАН.), полученных от них белорусскими СМИ. Они действительно заявляют, что будут следить за рынком авиационных перевозок Республики Беларусь и им интересен этот рынок. Но еще раз говорю: к сожалению, дальше переговорного периода речь не идет», — отметил 31 октября на пресс-конференции в Минске директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

По его словам, лоукост-авиакомпании назвали свои требования и вопросы по ценовой политике аэропортов. «Мы эти вопросы соблюдаем… Для реализации полетов лоукост-компаний мы готовы. В том числе и наземная инфраструктура этих аэропортов готова, и мы готовы о ценовой политике здесь разговаривать. При этом часто поднимаемые вопросы дотаций таких перевозок надо внимательно анализировать и взвешивать. Но это все опять-таки переговорный процесс, к которому мы готовы», — отметил глава департамента.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: лоукостер Персона: Алексей Авраменко

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко хочет знать, почему белорусы не летают из Минска

Лукашенко хочет знать, почему белорусы не летают из Минска

Белорусское небо впервые открыли для лоукостера

Белорусское небо впервые открыли для лоукостера

Белорусское небо остается закрытым для «Победы»

Белорусское небо остается закрытым для «Победы»