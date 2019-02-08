В Беларуси рассматривается вопрос о создании аэропорта для лоукостера

В Беларуси рассматривается вопрос создания базового аэропорта для лоукост-компаний, которые можно привлечь в страну. Находиться он будет в одном из областных центров, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко 7 февраля в рамках итоговой коллегии ведомства.

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В Беларуси сейчас большое внимание уделяется развитию областных аэропортов, отметил министр. «Основной упор идет на развитие региональных аэропортов с точки зрения привлечения туда и чартерных рейсов, и регулярных, — приводит слова Авраменко пресс-служба правительства. — Сейчас мы прорабатываем вопрос базового областного аэропорта для лоукост-компаний, которые в последующем могут прийти в Беларусь».

Вопрос с выбором региона пока не решен. «Однако в первую очередь лоукосты придут в областные аэропорты — это наш подход по работе с ними», — подчеркнул Авраменко.

Министр также сообщил о завершении работ по реконструкции Брестского аэропорта. «Сегодня он готов к работе», — сказал Авраменко. Воздушная гавань, по его словам, теперь способна принимать целый ряд современных судов, в том числе Boeing 767.

Как сообщал БелаПАН, в департаменте по авиации Минтранса констатируют, что в вопросе прихода в Беларусь лоукост-авиакомпаний дальше переговорного периода дело пока не идет. Для прихода бюджетных авиаперевозчиков необходим определенный постоянный поток пассажиров, есть также вопросы по ценовой политике аэропортов и возможных дотациях.

«Честно скажу, фактически общение со многими перевозчиками проходит в тех же формулировках, которые были в ответах (ответы WizzAir и RyanAir. — БелаПАН.), полученных от них белорусскими СМИ. Они действительно заявляют, что будут следить за рынком авиационных перевозок Республики Беларусь и им интересен этот рынок. Но еще раз говорю: к сожалению, дальше переговорного периода речь не идет», — отметил 31 октября на пресс-конференции в Минске директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

По его словам, лоукост-авиакомпании назвали свои требования и вопросы по ценовой политике аэропортов. «Мы эти вопросы соблюдаем… Для реализации полетов лоукост-компаний мы готовы. В том числе и наземная инфраструктура этих аэропортов готова, и мы готовы о ценовой политике здесь разговаривать. При этом часто поднимаемые вопросы дотаций таких перевозок надо внимательно анализировать и взвешивать. Но это все опять-таки переговорный процесс, к которому мы готовы», — отметил глава департамента.