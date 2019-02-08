Стала известна причина смерти Сергея Юрского
Стало известно предположительное место, где будет похоронен народный артист РСФСР Сергей Юрский, который ушел из жизни в возрасте 83 лет.
По словам его дочери Дарьи Юрской, в последнее время он долго болел и умер от остановки сердца. Точную причину смерти назовет экспертиза.
По предварительным данным, народный артист будет похоронен на Троекуровском кладбище российской столицы.
Московские власти не исключают, что память о блистательном актере будет увековечена.