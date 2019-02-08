Стала известна причина смерти Сергея Юрского

Стало известно предположительное место, где будет похоронен народный артист РСФСР Сергей Юрский, который ушел из жизни в возрасте 83 лет.

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По словам его дочери Дарьи Юрской, в последнее время он долго болел и умер от остановки сердца. Точную причину смерти назовет экспертиза.

По предварительным данным, народный артист будет похоронен на Троекуровском кладбище российской столицы.

Московские власти не исключают, что память о блистательном актере будет увековечена.