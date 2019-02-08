Биржа: доллар вырос перед выходными

8 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару, увеличился — к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0052 пункта (0,21%) и составил 2,4549 белорусского рубля.

Курс доллара вырос на 0,0001 пункта (0,005%) до 2,1664 белорусского рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0018 пункта (0,05%) и составил 3,2817 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти снижается на фоне замедления роста мировой экономики и сейчас составляет около 61,5 доллара за баррель Brent.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 0,0429 пункта и составил 66,0628 рубля.