МВД: гендиректор Минского завода шестерен задержан при получении взятки в 20 тыс. евро

На рабочем месте при получении взятки в размере 20 тыс. евро был задержан генеральный директор ОАО «Минский завод шестерен».

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По информации Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, мзду передал представитель иностранной компании.

За эти деньги топ-менеджер предприятия должен был положительно решить вопрос по «исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование».

В ГУБОПиК утверждают, что в 2018 году гендиректор неоднократно получал взятки.

Следственным комитетом Беларуси в отношении гендиректора Минского завода шестерен возбуждено дело по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение), санкции которой предусматривают наказание до пятнадцати лет с конфискацией имущества.