Лукашенко пригласили на церемонию восхождения императора Японии на престол

Александр Лукашенко приглашен на церемонию восхождения императора на престол, которая состоится 22 октября.

Об этом сообщил временный поверенный Японии в Беларуси Хироки Токунага 8 февраля на пресс-конференции в Минске.

«Для нас будет большая честь, если белорусский президент будет присутствовать», — сказал дипломат.

Япония намерена повысить статус дипломатического присутствия в Беларуси,

«В настоящее время я нахожусь в Беларуси в статусе временного поверенного, а чрезвычайный и полномочный посол с резиденцией в Москве является по совместительству послом Японии в Беларуси, — сказал Токунага. — Но в этом году в Минск прибудет чрезвычайный и полномочный посол. Мы намерены еще больше активизировать работу посольства в новом статусе».

Он отметил, что пока неизвестны точные сроки приезда нового главы посольства.

По мнению Токунаги, у Японии и Беларуси остается значительный нереализованный потенциал в торгово-экономической сфере.

Товарооборот между двумя странами в 2017 году составил 42 млн долларов, в 2018-м — 49 млн. «Хотя мы видим некоторый рост товарооборота, но значительный потенциал в этой сфере во многом не реализован», — сказал Токунага.

Япония экспортирует в Беларусь оборудование, автозапчасти, шины, оптоволокно. Из Беларуси в Японию поставляют калийные удобрения, стекловолокно, алюминий, медицинское оборудование.

Токунага отметил, что стороны обсуждают возможность реализации совместных проектов, которые будут способствовать развитию торгово-экономических отношений.

«Многие белорусские товары неизвестны в Японии, — подчеркнул Токунага. — Беларусь может прилагать больше усилий, чтобы заявить о себе миру, распиарить себя».