Лукашенко пригласили на церемонию восхождения императора Японии на престол
Александр Лукашенко приглашен на церемонию восхождения императора на престол, которая состоится 22 октября.
Об этом сообщил временный поверенный Японии в Беларуси Хироки Токунага 8 февраля на пресс-конференции в Минске.
«Для нас будет большая честь, если белорусский президент будет присутствовать», — сказал дипломат.
Япония намерена повысить статус дипломатического присутствия в Беларуси,
«В настоящее время я нахожусь в Беларуси в статусе временного поверенного, а чрезвычайный и полномочный посол с резиденцией в Москве является по совместительству послом Японии в Беларуси, — сказал Токунага. — Но в этом году в Минск прибудет чрезвычайный и полномочный посол. Мы намерены еще больше активизировать работу посольства в новом статусе».
Он отметил, что пока неизвестны точные сроки приезда нового главы посольства.
По мнению Токунаги, у Японии и Беларуси остается значительный нереализованный потенциал в торгово-экономической сфере.
Товарооборот между двумя странами в 2017 году составил 42 млн долларов, в 2018-м — 49 млн. «Хотя мы видим некоторый рост товарооборота, но значительный потенциал в этой сфере во многом не реализован», — сказал Токунага.
Япония экспортирует в Беларусь оборудование, автозапчасти, шины, оптоволокно. Из Беларуси в Японию поставляют калийные удобрения, стекловолокно, алюминий, медицинское оборудование.
Токунага отметил, что стороны обсуждают возможность реализации совместных проектов, которые будут способствовать развитию торгово-экономических отношений.
«Многие белорусские товары неизвестны в Японии, — подчеркнул Токунага. — Беларусь может прилагать больше усилий, чтобы заявить о себе миру, распиарить себя».
Дипломат отметил, что Япония рассчитывает на активное участие Беларуси во Всемирной выставке «Экспо-2025» в Осаке. «Эта экспозиция — хорошая возможность для Беларуси представить свою культуру и промышленность не только Японии, но и Азии, всему миру», — сказал он, сообщает