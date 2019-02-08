Область повышенного атмосферного давления накроет Беларусь

/ Общество
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В субботу, девятого февраля, погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых регионах сгустится слабый туман.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем по северо-западу страны порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0..-8°С, максимально прогреется днем до +6°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.
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Тэги: погода

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