Область повышенного атмосферного давления накроет Беларусь

В субботу, девятого февраля, погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых регионах сгустится слабый туман.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем по северо-западу страны порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0..-8°С, максимально прогреется днем до +6°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.