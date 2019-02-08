Белорусскому «шпиону» Юрию Политике продлили срок заключения под стражей

Белорусу Юрию Политике, которого Украина обвиняет в шпионаже, продлен срок заключения под стражей до 6 апреля. Такое решение принял 6 февраля Новозаводской районный суд Чернигова, сообщил БелаПАН замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк.

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По его словам, это было последнее подготовительное заседание суда. 20 марта должно состояться первое заседание по рассмотрению дела по существу.

Во время беседы в суде с представителями посольства Беларуси Политика, которого в Чернигов привозят из киевского СИЗО Службы безопасности Украины, никаких жалоб не озвучивал.

«МИД и наше посольство делают все возможное для защиты прав и интересов нашего гражданина», — добавил Шупляк.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

5 октября 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко на Юрия Политику не будут, так как вина Политики не доказана. При этом он отметил, что белорусская сторона рассматривает вопрос о помиловании Шаройко.