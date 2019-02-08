Белорусскому «шпиону» Юрию Политике продлили срок заключения под стражей
Белорусу Юрию Политике, которого Украина обвиняет в шпионаже, продлен срок заключения под стражей до 6 апреля. Такое решение принял 6 февраля Новозаводской районный суд Чернигова, сообщил БелаПАН замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк.
По его словам, это было последнее подготовительное заседание суда. 20 марта должно состояться первое заседание по рассмотрению дела по существу.
Во время беседы в суде с представителями посольства Беларуси Политика, которого в Чернигов привозят из киевского СИЗО Службы безопасности Украины, никаких жалоб не озвучивал.
«МИД и наше посольство делают все возможное для защиты прав и интересов нашего гражданина», — добавил Шупляк.
Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.
5 октября 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко на Юрия Политику не будут, так как вина Политики не доказана. При этом он отметил, что белорусская сторона рассматривает вопрос о помиловании Шаройко.