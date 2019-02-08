Минского инспектора ГАИ осудили за злоупотребления, бездействие и взятки

Суд Партизанского района Минска признал бывшего милиционера виновным по трем уголовным статьям и приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Также его наказали штрафом в размере 305 базовых величин (7777,5 рубля).

Приговор обвиняемый считает суровым и собирается обжаловать, сообщает TUT.by .

В суде прокурор сообщила, что обвиняемый с октября 2017 года по апрель 2018 года, находясь на своем рабочем месте, неоднократно совершал преступления против интересов службы с использованием своих служебных полномочий. Следствие установило, что инспектор ДПС совершил 17 эпизодов преступлений, два из которых — взятка. Он присвоил себе 245 рублей 50 копеек, из которых 35 рублей — взятки, которые передали ему нарушители ПДД.

На заседании были просмотрены видеозаписи, на которых видно, как инспектор ГАИ проводил разбирательство с нарушителями и принимал от них деньги.

«Закон я знал. Колебался, да. Потому что был страх, когда брал эти деньги. Я не отрицаю свою вину — не имел законных оснований брать себе деньги. Очень раскаиваюсь. Считаю себя заложником ситуации, поэтому и пришлось пойти на такие действия. Я пытался выполнить распоряжения руководства, но сделать это нереально. Во время службы надеялся, что что-то изменится у нас, отменят „палочную систему“ и я не буду искать пешеходов-нарушителей, покупать за свои деньги коврики и чинить служебную машину», — объяснил Тимофей.

До оглашения приговора, во время судебного следствия, эти суммы обвиняемый погасил.