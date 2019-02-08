По факту разрушения «скамьи Клинтона» завели уголовное дело

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Сотрудники Следственного комитета проводят оперативно-розыскные мероприятия.

По сообщению УСК Минской области, дело возбуждено по ч. 1 ст. 344 УК (умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности).

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Гранитную плиту с памятной надписью «От народа США народу Беларуси во имя памяти» в Куропатах повредили 1 февраля.

Спустя неделю, 7 февраля, «скамья Клинтона» оказалась разбита более чем на 14 фрагментов и, судя по всему, восстановлению не подлежит.

Скамья была установлена в январе 1994 года на месте массовых расстрелов жертв сталинских репрессий во время визита в Беларусь президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты скамья Клинтона хулиганство

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