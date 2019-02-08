Трех человек госпитализировали после лобового столкновения в Бобруйске

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ДТП с участием BMW и Hyundai произошло 8 февраля на улице Урицкого.

Фото: uvd.mogilev.by

По сообщению ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома, водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошла авария. Его автомобиль отбросило за пределы дороги, частично повредив ограждение. Водителя и пассажира увезли в больницу, оба находились без сознания. Водитель второго авто также был госпитализирован.

На обеих машинах стояла всесезонная резина. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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Тэги: ДТП лобовое столкновение автомобилей Город: Бобруйск

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