Трех человек госпитализировали после лобового столкновения в Бобруйске

ДТП с участием BMW и Hyundai произошло 8 февраля на улице Урицкого.

Фото: uvd.mogilev.by

По сообщению ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома, водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошла авария. Его автомобиль отбросило за пределы дороги, частично повредив ограждение. Водителя и пассажира увезли в больницу, оба находились без сознания. Водитель второго авто также был госпитализирован.

На обеих машинах стояла всесезонная резина. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.