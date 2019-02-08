Из БАТЭ ушел один из лучших игроков клуба — Мирко Иванич

Сербский полузащитник выступал в составе чемпиона Беларуси три года, но он решил перебраться в белградскую «Црвену Звезду».

«Наш клуб очень хотел сохранить в своих рядах этого техничного футболиста. К сожалению, Мирко был серьезно настроен уйти. Не в правилах БАТЭ удерживать тех, кто видит себя на другом рабочем месте», — написано в официальном сообщении клуба.

В 2016 году БАТЭ купил игрока у сербской «Войводины» за 1 миллион евро (сумма стала рекордной для белорусского чемпионата), а продал на 300 тысяч дороже.

За БАТЭ Иванич сыграл 126 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.