Из БАТЭ ушел один из лучших игроков клуба — Мирко Иванич

Теперь официально.

/ Спорт
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Сербский полузащитник выступал в составе чемпиона Беларуси три года, но он решил перебраться в белградскую «Црвену Звезду».

«Наш клуб очень хотел сохранить в своих рядах этого техничного футболиста. К сожалению, Мирко был серьезно настроен уйти. Не в правилах БАТЭ удерживать тех, кто видит себя на другом рабочем месте», — написано в официальном сообщении клуба.

 

 

БАТЭ покинул седьмой футболист

В 2016 году БАТЭ купил игрока у сербской «Войводины» за 1 миллион евро (сумма стала рекордной для белорусского чемпионата), а продал на 300 тысяч дороже.

За БАТЭ Иванич сыграл 126 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.
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Тэги: БАТЭ Персона: Мирко Иванич Город: Борисов

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