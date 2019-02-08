Охотники застрелили волка, имя которому выбирала вся Беларусь
В конце 2018 года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) в рамках научных исследований пометила GPS-ошейниками двух волков на Полесье. 5 февраля был застрелен один из этих волков.
Застреленный волк был самцом-одиночкой. Ему было три года. Месяц назад был
В одиночку волку очень сложно охотиться зимой, поэтому питался он падалью. Исследователи нашли трех лосей, на которых кормился этот волк, один из которых был убит людьми, один, вероятно, сбит машиной и еще один добыт другими волками. Застреленный волк также съел бродячую собаку в окрестностях одной из деревень. Но в населенные пункты он никогда не заходил и деревенских собак не трогал.
Убили волка ночью 5 февраля. Произошло это на поле в окрестностях деревни Букча Лельчицкого района. Охотникам поступил звонок от местных жителей с сообщением о появлении волка в окрестностях деревни. По треку перемещения волка учёные знают, что это был первый «выход» данной особи к этой деревне.
Исследования волков общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит в рамках «Природоохранного проекта для Полесья» при поддержке Франкфуртского зоологического общества.
«По статистике в Беларуси ежегодно добывается почти две тысячи волков при такой же оценке его численности в стране. Поэтому не удивительно, что все помеченные нами волки, которые выходили за пределы заповедных территорий, были застрелены. Волки живут семьями, как и люди. Но из-за повсеместного преследования,