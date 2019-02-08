Охотники застрелили волка, имя которому выбирала вся Беларусь

/ Общество
Просмотров: 395 Комментариев: 0

В конце 2018 года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) в рамках научных исследований пометила GPS-ошейниками двух волков на Полесье. 5 февраля был застрелен один из этих волков.

Застреленный волк был самцом-одиночкой. Ему было три года. Месяц назад был объявлен конкурс на выбор имени для волка. АПБ получило 660 заявок. Окончательный выбор имени был назначен на 10 февраля. Ученые же дали ему полевое имя Вася.

В одиночку волку очень сложно охотиться зимой, поэтому питался он падалью. Исследователи нашли трех лосей, на которых кормился этот волк, один из которых был убит людьми, один, вероятно, сбит машиной и еще один добыт другими волками. Застреленный волк также съел бродячую собаку в окрестностях одной из деревень. Но в населенные пункты он никогда не заходил и деревенских собак не трогал.

Убили волка ночью 5 февраля. Произошло это на поле в окрестностях деревни Букча Лельчицкого района. Охотникам поступил звонок от местных жителей с сообщением о появлении волка в окрестностях деревни. По треку перемещения волка учёные знают, что это был первый «выход» данной особи к этой деревне.

Исследования волков общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны»  проводит в рамках «Природоохранного проекта для Полесья» при поддержке Франкфуртского зоологического общества.

«По статистике в Беларуси ежегодно добывается почти две тысячи волков при такой же оценке его численности в стране. Поэтому не удивительно, что все помеченные нами волки, которые выходили за пределы заповедных территорий, были застрелены. Волки живут семьями, как и люди. Но из-за повсеместного преследования, которое сейчас ведётся, семейные связи волков разбиваются, а выжившие единицы вынуждены организовывать свою жизнь заново. Поэтому популяция волка в Беларуси находится в состоянии постоянного стресса. Мы хотим, чтобы отношение к волку изменилось, и выступаем за научно обоснованный подход к управлению популяцией волка в Беларуси», — отметил координатор программ Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: волк волки Персона: Виктор Фенчук

Другие материалы на эту тему:

Волк терроризирует поселок Комарин

Волк терроризирует поселок Комарин

Охотников, душивших волка тросом, могут привлечь за жестокое обращение

Охотников, душивших волка тросом, могут привлечь за жестокое обращение

В лесах не стало кабанов — волки пошли в деревни

В лесах не стало кабанов — волки пошли в деревни

«4 волка». Как хищники завели в байнете блог

«4 волка». Как хищники завели в байнете блог