ФК «Днепр» объединился с «Лучом» для участия в высшей лиге

Соглашение о намерениях подписано Могилевским облисполкомом, Могилевским горисполкомом и клубами.

Могилевский стадион. Фото: planetabelarus.by

«Объединенная команда будет представлять город Могилев. Планируется, что домашние игры буду проходить на стадионе «Спартак». В настоящее время точное название, под которым будет выступать клуб, не определено, рассматривается несколько вариантов. В ближайшее время команды приступят к совместным тренировкам. Принимаемые меры позволят создать в Могилеве конкурентоспособную команду», — отмечается в сообщении пресс-службы «Днепра».

Работать с объединенной командой будет тренерский штаб столичного клуба.

В минувшем сезоне «Луч» занял 13-е место, «Днепр» — последнее 16-е и выбыл в первую лигу.