ФК «Днепр» объединился с «Лучом» для участия в высшей лиге

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Соглашение о намерениях подписано Могилевским облисполкомом, Могилевским горисполкомом и клубами.

Могилевский стадион. Фото: planetabelarus.by

«Объединенная команда будет представлять город Могилев. Планируется, что домашние игры буду проходить на стадионе «Спартак». В настоящее время точное название, под которым будет выступать клуб, не определено, рассматривается несколько вариантов. В ближайшее время команды приступят к совместным тренировкам. Принимаемые меры позволят создать в Могилеве конкурентоспособную команду», — отмечается в сообщении пресс-службы «Днепра».

Работать с объединенной командой будет тренерский штаб столичного клуба.

В минувшем сезоне «Луч» занял 13-е место, «Днепр» — последнее 16-е и выбыл в первую лигу.
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Тэги: ФК Днепр ФК Луч футбол-Беларусь Город: Могилев

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