Жители Сухарево отстояли от сноса десятки частных домов

В администрации Фрунзенского района прошло заседание комиссии по итогам общественного обсуждения.

Комиссия, в которую входили и представители общественности, рассмотрела все письменные замечания и предложения граждан. Самый больной вопрос — снос частных домов — обсуждался детально, сообщает TUT.by .

«Мы рассмотрели все вопросы, поступившие от граждан на электронную почту администрации и оставленные в книге записей. Всего их больше четырехсот. В основном их оставляли жители частного сектора и жильцы уже построенных многоэтажек. По некоторым домам договорились — их сносить не будут. В первую очередь это касается тех домовладений, которые образуют группу домов. А вот по отдельно стоящими ветхим домам у проектировщика однозначная позиция — сносить. Несмотря на несогласие их владельцев. Это как минимум 15 домов. Церковь по ПДП также подлежит сносу. Представители администрации нам сказали, что этот вопрос — оставлять здание как есть или предоставить участок под строительство — может решить только президент», — сказал Игорь Говорень, член инициативной группы жителей Сухарево, принимавший участие в работе комиссии.

Cогласно проекту детального планирования нового большого микрорайона в Сухарево, на территории в 170 гектаров запланировано строительство многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Власти собирались снести 79 усадебных домов и здание протестантской церкви «Новая жизнь».

Общественное обсуждение прошло 17 января и было очень эмоциональным. Большинство людей категорически высказалось против сноса.