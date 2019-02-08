Румас разочарован работой Европейских олимпийских комитетов по привлечению спонсоров на Евроигры

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил об этом по итогам встречи с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем в Риме.

«Мы обсудили один чувствительный вопрос — привлечение международных спонсоров, — рассказал подробности переговоров Румас. — По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены».

На встрече договорились, что белорусская сторона возьмет больше на себя работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, напитки.

Что касается подготовки к соревнованиям на национальном уровне, то все госорганы, которые задействованы в этом процессе, уже выходят на финишную прямую по своим направлениям.